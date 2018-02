Agent omgekomen tijdens rellen bij Athletic Bilbao-Spartak Moskou

De agent was onderdeel van de mobiele eenheid van de Ertzaintza, de Baskische politie. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd met zware verwondingen aan zijn gezicht. Hij zou in het ziekenhuis zijn overleden aan de gevolgen van een hartaanval, meldt sportkrant AS.

Bij de rellen zijn drie andere gewonden gevallen. Er zijn vijf arrestaties verricht, waaronder drie Russen. Volgens aanwezige media was er sprake van een gespannen sfeer, met diverse confrontaties tussen de Spartak-fans en die van de thuisclub. De Ertzaintza zou erger hebben voorkomen met een snelle ingreep.

Athletic Bilbao speelde donderdagavond de return in de knock-outfase van de Europa League tegen Spartak Moskou. Het duel eindigde in 1-2, wat voor Athletic Bilbao genoeg was om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League.