Haïti trekt tijdelijk vergunning Britse Oxfam in vanwege wangedrag

De Haïtiaanse minister van Planning en Externe Samenwerking stelt dat Oxfam een "enorme fout" heeft gemaakt door de overheid niet te informeren over de beschuldigingen.

Een definitief besluit zal in uiterlijk twee maanden tijd volgen, aldus de autoriteiten. De hulporganisatie zelf heeft excuses gemaakt. Vanwege de beschuldigingen is de Britse adjunct-directeur van Oxfam al opgestapt.

Maandag publiceerde Oxfam een intern rapport over de situatie. Met die actie wil de organisatie meer openhied geven. Uit het geanonimiseerde rapport blijkt onder meer dat er disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen medewerkers.

Er zijn geen bewijzen gevonden dat er minderjarige prostituees in het spel waren, maar dat kan ook niet worden uitgesloten.

Verenigde Naties

Ook tegen missies uitgevoerd door de Verenigde Naties zijn tientallen beschuldigingen van wangedrag en seksueel misbruik door medewerkers binnengekomen. Dat maakt de VN donderdag bekend.

In totaal gaat het om veertig meeldingen. Daarbij zijn 54 slachtoffers betrokken, waarvan dertig vrouwen en zestien meisjes. Van de overige acht is de leeftijd onbekend. Twaalf beschuldigingen werden vorig jaar gedaan. Zeven in 2016 en drie in 2015 of eerder. Bijna alle zaken worden nog onderzocht.

"Elke beschuldiging waarbij ons personeel is betrokken ondermijnt onze waarden, principes en inzet van hen die zich met trots en bekwaamheid inzetten iop de meest gevaarlijke plekken ter wereld", aldus een woordvoerder van de VN.