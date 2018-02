Politie sluit enige tijd gedeelte Brussel

De burgemeester van Vorst, Marc-Jean Ghyssels, meldde al dat de grootscheepse politieactie geen verband had met terrorisme. Er zou sprake zijn van een ruzie tussen particulieren, meldden Belgische media.

Omwonenden werd geadviseerd om binnen te blijven. De politie was aanwezig in het gebied en zette ook een helikopter in rondom de buurt.

Moord

Een woordvoerder van de Brusselse politie bevestigd Belgische media dat er eerder vanochtend een man op een politiekantoor is geweest, die stelde dat er in het afgezette gebied een moord was gepleegd. Of er een verband is tussen de uitspraken van de man en de huidige situatie, is nog niet duidelijk.