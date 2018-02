Ook gevallen van seksueel misbruik bij Plan International

Tussen zomer 2016 en de zomer van vorig jaar waren er zeker zes gevallen waarbij kinderen het slachtoffer waren. Dat staat in een mail aan de donateurs van Plan International, het vroegere Foster Parents Plan. Bij het misbruik zouden geen Nederlanders betrokken zijn.

De Nederlandse tak van de organisatie is woensdag over het misbruik geïnformeerd door het hoofdkantoor. ''Er waren een medewerker en vijf externen, zoals vrijwilligers en medewerkers van partnerorganisaties, bij betrokken'', aldus algemeen directeur Monique van 't Hek. ''Deze zes personen zijn direct ontslagen. Vijf van de zes hebben een strafbaar feit gepleegd; tegen hen is aangifte gedaan.''

''Wij zullen lering trekken uit wat er is gebeurd en ons beleid en de controles nog meer aanscherpen'', schrijft Van 't Hek in de mail aan donateurs. ''We hebben diverse gedragscodes en een zerotolerancebeleid ten aanzien van (seksueel) wangedrag. Deze gelden voor alle 10.000 medewerkers en de duizenden vrijwilligers die in 75 landen werken voor Plan International. Dat er toch onaanvaardbaar gedrag is voorgevallen, toont aan dat we nooit voorzichtig genoeg kunnen zijn.''

AzG

Bij Artsen zonder Grenzen was vorig jaar wereldwijd 24 keer sprake van seksueel misbruik of wangedrag. In zeven gevallen was de Nederlandse afdeling verantwoordelijk, vijf mensen werden ontslagen. Wereldwijd raakten twintig mensen hun baan kwijt nadat ze zich hadden misdragen.

Medewerkers van Oxfam in Haïti kwamen onlangs in opspraak omdat ze tijdens de hulpoperatie na de aardbeving jonge prostituees inhuurden voor seksfeesten.