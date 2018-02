Uitgezette Georgische ex-president Saakasjvili mag Oekraïne drie jaar niet in

De 50-jarige Saakasjvili heeft op Facebook een document gedeeld dat hij kreeg toegestuurd van de Oekraïense grensbewaking. Hierin wordt medegedeeld dat hij tot 13 februari 2021 het land niet binnenkomt.

De Georgische ex-president is er zelf van overtuigd dat hij voor die tijd weer terug is in het land. "Met of zonder mij, het einde is gekomen voor deze autoriteiten. Ik zal heel snel terug naar huis komen in Oekraïne. Veel sneller dan over drie jaar", aldus Saakasjvili.

Eerder deze maand werd hij in de Oekraïense hoofdstad Kiev opgepakt en vervolgens het land uitgezet, terwijl Georgië aan Oekraïne heeft gevraagd om Saakasjvili uit te leveren. Het beroep dat de oud-president had ingediend tegen zijn uitlevering aan Georgië heeft hij eerder deze maand verloren. Vanuit Polen kwam hij vorige week vervolgens naar Nederland.

Saakasjvili is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) meldde eerder al dat de voormalig president in aanmerking kwam voor een verblijf in Nederland op basis van gezinshereniging.

Stateloos

Van 2004 tot 2013 was Saakasjvili president van Georgië. Hij verloor zijn Georgische nationaliteit omdat hij na zijn ambtstermijn het Oekraïense staatsburgerschap aannam en daar de politiek in ging. Door een conflict met de Oekraïense regering van president Petro Porosjenko is hij nu stateloos.

In Georgië is hij bij verstek veroordeeld voor onder meer machtsmisbruik ten tijde van zijn presidentschap. Volgens de rechtbank heeft hij na een moordaanslag in 2006 de veroordeelde daders gratie verleend zonder tussenkomst van een bevoegde commissie.

Toen Saakasjvili in Oekraïne gearresteerd dreigde te worden, is hij een dak opgeklommen waarna hij wilde gaan springen. Nadat hij uiteindelijk toch in de boeien was geslagen, is hij in Kiev vervolgens door zijn aanhangers bevrijd uit een politiebusje.