Hoofd Ruslandonderzoek Mueller klaagt Nederlandse advocaat aan

Van der Zwaan zou in november 2017 een valse verklaring hebben afgelegd over zijn werkzaamheden voor de regering van Oekraïne die hij samen met een campagnemedewerker van Trump, Rick Gates, zou hebben uitgevoerd. Dat blijkt uit een aanklacht die dinsdag is gepubliceerd.

Er zou tegen de FBI zijn gelogen over het contact met Gates. De identiteit van een andere betrokkene, die in het document "Persoon A" wordt genoemd, is niet bekendgemaakt.

Van der Zwaan zou onder meer hebben verklaard niet te weten waarom een e-mail tussen hem en Persoon A niet naar het kantoor van Mueller was gestuurd. Het bericht waar om werd verzocht zou hij echter hebben achtergehouden of gewist.

Volgens Amerikaanse media is de verwachting dat Van der Zwaan dinsdag tijdens zijn voorgeleiding bekent dat hij heeft gelogen over zijn contacten met Gates. Van der Zwaan is ondertussen aangekomen voor zjin voorgeleiding.

Gates is de zakenpartner van Paul Manafort, de voormalige campagnemanager van president Donald Trump. Manafort is al enige tijd geleden aangeklaagd.

Oekraïne

Van der Zwaan hielp de regering van Oekraïne in 2012 bij het opstellen van een rapport waarin de vervolging en veroordeling van de voormalige premier Joelia Timosjenko grotendeels verdedigd werd. De Europese Unie en de Verenigde Staten oordeelden destijds dat het vooral om politiek gemotiveerde aanklachten ging.

Manafort was toen werkzaam als adviseur voor de toenmalige president van Oekraïne. Van der Zwaan werkte op dat moment voor het advocatenkantoor Skadden in Londen, maar in 2017 werd zijn contract beëindigd, zo bevestigt de firma. Skadden zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

Van der Zwaan is getrouwd met Eva Khan, de dochter van de Oekraïns-Russische miljardair German Khan. Hij zou de zoon van een Russische moeder zijn en volgens de website van zijn voormalige werkgever spreekt hij Russisch en Nederlands. Volgens gegevens van de Britse Kamer van Koophandel is de advocaat Nederlands.

Ruslandonderzoek

Robert Mueller onderzoekt de vermeende Russische invloed op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Tijdens de verkiezingstrijd zou Rusland de e-mailadressen van belangrijke Democraten hebben gehackt en misleidende informatie en propaganda op het internet hebben verspreid.

Dertien Russen en drie Russische bedrijven worden officieel beschuldigd van pogingen om de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Trump.

De Amerikaanse president spreekt de beschuldigingen tegen. Hij heeft meermaals verklaard niet te hebben samengewerkt met Rusland. Ook Moskou ontkent invloed te hebben uitgeoefend op de verkiezingen.