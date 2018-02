Drie verdachten van aanslagen Barcelona gearresteerd in Frankrijk

De verdachten werden gearresteerd in de Franse regio's Gard en Tarn. De politie voerde ook verschillende huiszoekingen uit op Franse adressen, melden Franse autoriteiten.

De drie zouden volgens de Spaanse overheid banden hebben met verdachte Driss Oukabir, die in Spanje in hechtenis zit. Oukabir wordt beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ook wordt hij verdacht van moord voor zijn aandeel in de aanslag op Las Ramblas in Barcelona.

Donderdag 17 augustus reed een bestelbus in Barcelona in op de drukke winkelboulevard. Bij deze aanslag kwamen zestien mensen om het leven en raakten er honderddertig personen gewond.

Las Ramblas

Bij een antiterreuractie in de Catalaanse kustplaats Cambrils, 120 kilometer van Barcelona, werden in de nacht na de aanslag vijf terroristen gedood. De terroristen reden, voordat ze werden doodgeschoten, op voetgangers in. Ze droegen bomgordels die later nep bleken te zijn.

Bij deze aanslag raken zes burgers en een agent gewond. Eén van de gewonden overleed een dag later aan haar verwondingen.