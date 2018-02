Verenigde Naties waarschuwen voor grote humanitaire ramp in Congo

Sinds eind vorig jaar heeft een flinke escalatie van geweld plaatsgevonden in de Tanganyika-provincie in Congo. Nieuwe bewapende groepen vormen zich en het vuurwapengeweld neemt toe. UNHCR-woordvoerder Andrej Mahecic vertelt dat dinsdag tijdens een VN-briefing in Genève.

"Vandaag waarschuwen wij dat een humanitaire ramp van buitengewone proporties op het punt staat plaats te vinden in het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo", aldus Mahecic. Volgens hem veroorzaakt het geweld in Tanganyika nieuwe vluchtelingenstromingen en schending van mensenrechten.

Die ontwikkeling zorgen voor een grotere humanitaire crisis in het land. Militiegeweld is daar toegenomen sinds president Joseph Kabila weigerde af te stappen in 2016, toen zijn ambtstermijn ten einde kwam.

Milities

Al meer dan vier jaar vechten verschillende milities, elk een andere etniciteit vertegenwoordigend, over ongelijkheden. Naast conflicten tussen deze milities, vinden er ook gevechten plaats tussen het Congolese staatsleger en milities sinds januari.

In 2016 en 2017 sloeg het Congolese leger een opstand neer in centraal Congo, waardoor 1,5 miljoen mensen op de vlucht sloegen. Tegelijkertijd groeide militiegeweld aan de oostgrenzen van het land.

Naast militair geweld maakt het leger zich volgens de UNHCR ook schuldig aan afpersing en heffing van illegale belastingen. Dit zouden militairen doen bij wegversperringen.

Achthonderd incidenten

Partnergroepen van de UNHCR hebben in de eerste twee weken van februari ongeveer achthonderd incidenten gedocumenteerd, waaronder moorden, ontvoeringen en verkrachtingen. Veel van het geweld vond plaats in gebieden waar hulpverleners niet bij kunnen.

Volgens woordvoerder Mahecic neemt het aantal vluchtelingen alleen maar toe. "Hoe hoog het kan gaan weet niemand, maar het is duidelijk een grote zorg voor ons", verklaart hij.