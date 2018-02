Tienduizenden Nieuw-Zeelanders zonder stroom door storm

Op veel plaatsen zijn bomen en hoogspanningsmasten omgewaaid. Nog voordat Gita aan land kwam, liepen de straten van Christchurch, de op één na grootste stad van het land, onder water. Christchurch is één van de plekken waar de noodtoestand is uitgeroepen.

In totaal zijn zeven districten van het Zuidereiland getroffen. Volgens de autoriteiten is de exacte omvang van de schade pas woensdagochtend bekend.

Inwoners van lager gelegen gebieden werd geadviseerd een ander heenkomen te zoeken.De luchtvaartmaatschappij Air New Zealand annuleerde alle vluchten op de luchthaven van de hoofdstad Wellington. Scholen en meerdere wegen op het Zuidereiland zijn uit voorzorg gesloten.

Tonga

Gita trok eerder met windsnelheden tot 275 kilometer per uur over eilandenstaten in de Stille Oceaan, waar de cycloon vooral in Tonga, tweeduizend kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland, veel schade aanrichtte. De orkaan is inmiddels wel afgezwakt tot een storm.