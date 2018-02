Politie Berlijn laat tienduizenden zaken lopen door overbelasting

Duitse media meldden dinsdag dat afdelingen van de recherche in de Duitse hoofdstad verlamd lijken door de overbelasting.

Wanneer een spoor meer dan een maand lang niet wordt onderzocht, moeten de rechercheurs registreren dat het onderzoek is vastgelopen. Het afgelopen jaar heeft de Berlijnse politie ruim 128.000 keer geregistreerd dat een onderzoek is vastgelopen - dat is 47.000 keer vaker dan in 2016.

De voornaamste reden die wordt opgegeven is gebrek aan personeel. Net als in Nederland kampt de Duitse politie met tekorten aan mensen en materieel. Maar volgens Benjamin Jendro van de Duitse politievakbond komt dat tekort aan personeel niet alleen door het onvoldoende werven van politiemensen.

Jendro stelt dat de politie ook steeds meer mensen kwijt is aan de bestrijding van terrorisme en de cybercriminaliteit.

Drugscriminelen

Dit is goed nieuws voor de 'traditionele' criminelen. De LKA-afdeling bijvoorbeeld die in Berlijn is belast met de bestrijding van drugscriminelen en de georganiseerde misdaad, registreerde vorig jaar meer dan twintigduizend keer dat onderzoek meer dan een maand lang stil lag. In 2016 deed dezelfde afdeling dat 3.671 keer.