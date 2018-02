Britse jeugdtrainer krijgt 31 jaar cel voor misbruik tientallen jonge voetballers

Dat meldt Sky News vanuit de rechtszaal waar de straf werd uitgesproken. Bennell stond terecht voor vijftig zaken. Hij heeft in zes gevallen schuld bekend.

Vorige week werd de 64-jarige Bennell schuldig bevonden in 36 misbruikzaken. De meeste zaken speelden zich af bij de voetbalclub Crewe Alexandra, waar hij lang werkzaam was. Zijn jongste slachtoffer was acht jaar oud.

De rechter noemde Bennell tijdens zijn uitspraak "een reïncarnatie van de duivel", maar hij vroeg zich ook af of verder onderzoek naar het verleden van de man nut had. "Hij sterft waarschijnlijk in de cel, kijk goed naar wat het publieke belang is bij verdere vervolging."

De Engelsman zat eerder al drie keer in de gevangenis voor seksueel misbruik van kinderen. De Britse voetbalbond stelde eind 2016 een onderzoek in naar kindermisbruik.