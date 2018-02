Trump steunt wet om controle bij wapenverkoop te verbeteren

Dat meldt een woordvoerder van het Witte Huis maandag. Trump steunt een wetsvoorstel van de Republikeinse senator John Cornyn en de Democraat Chris Murphy waarin de controle wordt aangescherpt.

De wet is er vooral op gericht om de controle van wapenverkopers op een criminele achtergrond te handhaven. De wetgeving is er volgens senator Cornyn al. Die wordt alleen niet gehandhaafd. Ook zouden de staat en de landelijke overheid criminele gegevens moeten uploaden, zodat mensen die geen wapens mogen kopen, ook niets kunnen kopen.

Cornyn en Murphy zijn al sinds eind vorig jaar bezig met de wet.

Blokkeren

Veel Republikeinse senatoren blokkeren alle wetten die worden ingediend over het controleren van de wapenverkoop. Dit lijkt een van de weinige wetten te zijn die wel aangenomen kan worden.

Kort na de schietpartij op een middelbare school in Parkland, Florida werd Trump bekritiseerd omdat hij de wapenwet die Barack Obama had ingevoerd had versoepeld. Daardoor zou controle voor mensen met een psychische aandoening zijn afgezwakt.

Bij de schietpartij kwamen zeventien mensen om het leven. De schutter had een psychische aandoening.

Studentenmars

Na de schietpartij in Parkland roepen overlevenden van die school op tot strengere wapenwetten. Scholieren uit het hele land roepen op tot marsen tegen wapengebruik en voor strengere wapenwetten.

De mars gaat plaatsvinden op 24 maart in Washington. De scholieren uit Parkland worden gesteund door scholieren in Sandy Hook, een basisschool waar in 2012 meer dan twintig slachtoffers vielen tijdens een schietpartij.