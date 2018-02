Scholieren in VS roepen op tot mars voor strengere wapenwetten

Al diverse andere groeperingen die zich inzetten tegen de overdadige wapenhandel, zoals Moms Demand Action, hebben zich al bij de oproep aangesloten.

Daarnaast roepen de scholieren van Parkland andere Amerikaanse scholieren op om op 20 april, de dag waarop in 1999 de eerste grote highschoolshooting in Columbine plaatsvond, weg te lopen uit scholen om hun woede over het uitblijven van strengere wapenwetten in de VS kenbaar te maken.

Dit initiatief wordt onder meer gesteund door scholieren in Sandy Hook, een basisschool waar in 2012 meer dan twintig slachtoffers vielen tijdens een schietpartij.

Hollywoodsterren

Een flink aantal Hollywoodsterren heeft zich achter het scholierenprotest geschaard.

Zo heeft Justin Bieber op Twitter laten weten dat hij contact heeft gehad met één van de initiatiefnemers. Ook Julianne Moore en acteur Josh Gad, die eerder bekendmaakte dat één van de jonge slachtoffers de zoon van een vriend van hem was, spraken hun steun uit.

Onder meer Sofia Vergara, Sharon Stone, Don Cheadle, Laura Dern en Rosie O'Donnell deelden via social media de oproep van de organisatoren van de 'March For Our Lives'.

Emma Gonzalez

De oproepen tot actie kwamen voort uit een herdenkingsbijeenkomst die zaterdag in Parkland werd gehouden door nabestaanden en overlevenden.

De 17-jarige scholier Emma Gonzalez hield een emotionele toespraak waarin zij het Amerikaanse Congres, de Amerikaanse wapenhandel en president Donald Trump ter verantwoording riep voor het niet nemen van hun verantwoordelijkheid over dit onderwerp. Zij noemde expliciet de 30 miljoen dollar die de NRA aan Trump heeft geschonken voor zijn campagne.

NRA-lobby

De toespraak werd zaterdag en zondag veelvuldig gedeeld op sociale media. Ook werden talloze lijsten gepubliceerd van Amerikaanse politici die al jaren financiële steun krijgen van de NRA, de National Rifle Association. De belangengroep weet dankzij slimme lobby al jaren nieuwe wetten om de wapenhandel in de VS in te perken tegen te houden.

De roep om een nationale aanpak van het probleem lijkt echter luider te worden nadat het aantal dodelijke schietpartijen is toegenomen de afgelopen jaren. De dodelijkste schietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis vond begin oktober plaats in Las Vegas. Hier vielen 58 doden en honderden gewonden tijdens een countryconcert.

Een meerderheid van de Amerikanen is voor een beperking van de wapenhandel in de VS. Maar het door de Republikeinen gedomineerde Congres anticipeert hier niet op. Een maatregel van Barack Obama die de aanschaf van wapens door psychisch instabiele mensen bemoeilijkte, werd zelfs weer grotendeels teruggedraaid.

AR-15

De daders van vrijwel alle grote recente schietpartijen in de VS gebruikten een AR-15, een semi-automatisch wapen dat in hoog tempo kogels afvuurt. Het is in de VS niet moeilijk om aan zo’n wapen te komen. Het lukte ook de 19-jarige Nikolas Cruz, een oud-leerling die van school was gestuurd, die zeventien scholieren in Parkland doodde.

De FBI liet eerder deze week weten al twee tips over het verdachte gedrag van Cruz te hebben gehad maar hier niet naar te hebben gehandeld. De Amerikaanse president Donald Trump verweet de FBI zondagochtend in een reeks tweets dat de federale dienst de schietpartij niet had voorkomen omdat de FBI te druk zou zijn met het onderzoek naar de inmenging van de Russen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Geheime diensten

Speciaal aanklager Robert Mueller maakte vrijdag bekend dertien Russen en drie Russische bedrijven aan te klagen omdat zij door middel van een informatiecampagne de Amerikaanse verkiezingen in het voordeel van president Donald Trump zouden hebben willen beïnvloeden. Zijn aanklachten bevestigen nogmaals de signalen van achttien Amerikaanse geheime diensten die de afgelopen jaren over de beïnvloeding aan de bel trokken.

Eerder riep Trump dat elke suggestie dat de Russen dit zouden hebben gedaan een 'hoax' was. Hij stelde wel meerdere malen de Russische president Vladimir Poetin te geloven, die stellig ontkent de Amerikaanse verkiezingen te hebben willen manipuleren.

Kritische vragen

Trump onderbouwde zijn claim dat er een verband zou zijn tussen de schietpartij in Parkland en het Ruslandonderzoek overigens niet met bewijzen. Eerder deze week gaf Trump de school de schuld van de schietpartij; leerlingen en buren van Cruz zouden eerder hebben moeten aangeven dat hij een probleemgeval was.

De president heeft sinds de schietpartij in Parkland alle kritische vragen van journalisten over de wapenwetgeving in de VS genegeerd.