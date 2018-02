Netanyahu veroordeelt Poolse premier voor opmerking 'Joodse daders'

Morawiecki maakte de opmerking tijdens een gesprek met journalisten op een veiligheidsconferentie in München. De Poolse premier stelde dat zijn moeder, die de Holocaust overleefde, hem had verteld dat er ook Polen waren geweest die met de Gestapo hadden samengewerkt.

Volgens een journalist kon Morawiecki om die opmerking worden veroordeeld vanwege de nieuwe wet die vorige week werd aangenomen. Deze maakt het onder meer strafbaar om de term "Poolse vernietigingskampen" te gebruiken als het gaat om concentratiekampen van de nazi's op Pools grondgebied.

"Nee hoor, deze opmerking is zeker niet strafbaar", repliceerde de premier tijdens het interview over de opmerking over collaborerende Polen. "Ik kan zeggen dat er Poolse daders waren, net zo goed als er Joodse daders waren, of Russische daders. Echt niet alleen Duitse daders."

Schaamteloos

Netanyahu, die ook op de conferentie aanwezig is, veroordeelde deze uitspraken meteen zeer fel en noemde de claim dat er Joodse daders waren "schandelijk en schaamteloos. Het is een groot probleem dat de geschiedenis niet begrepen en erkend wordt, en dat mensen niet begrijpen hoe gevoelig deze tragedie voor ons ligt."

Andere politici in Israël steunden de harde woorden van de Israëlische premier en stelden dat de opmerkingen van de Poolse premier antisemitisch zijn. Sommigen eisen dat Israël zijn ambassadeur terugroept uit Polen.

Grondwettelijk hof

De Poolse president Andrzej Duda ondertekende vorige week de omstreden wet die leidde tot een crisis met Israël. Mensen die stellen dat Polen medeplichtig was aan de oorlogsmisdaden van nazi-Duitsland kunnen nu een celstraf tot drie jaar krijgen.

Critici vrezen dat de nieuwe wet de vrijheid van meningsuiting aan banden legt. Duda legt de wet daarom ook nog voor aan het grondwettelijk hof. Dat kan nog besluiten dat de tekst moet worden aangepast.

Grootste Joodse gemeenschap

In de Tweede Wereldoorlog werden door de nazi’s in Polen zo’n drie miljoen Joden gedood. Het land telde begin twintigste eeuw de grootste Joodse gemeenschap van Europa. In totaal vermoordden de nazi’s zes miljoen Joden tijdens de oorlog.

Veel Polen riskeerden hun leven om Joden te helpen onder te duiken. Maar er waren ook vele duizenden Polen die de nazi’s hielpen met het opsporen en doden van Joden.

