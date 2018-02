Zweden naturaliseert in Iran ter dood veroordeelde wetenschapper

De Iraanse arts Ahmadreza Djalali, als hoogleraar verbonden aan het Karolinska Instituut in Stockholm, werd in april 2016 in zijn vaderland gearresteerd tijdens een zakenreis.

Hij zou Israël informatie hebben verstrekt die kon helpen bij de uitschakeling van vooraanstaande kerngeleerden, betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Het Iraans hooggerechtshof bevestigde de doodstraf eind vorig jaar. Volgens het OM heeft Djalali toegegeven agenten van de Israëlische geheime dienst Mossad te hebben ontmoet om hen op de hoogte te brengen van nucleaire - en defensieplannen en de medewerkers daaraan.

Gemarteld

Amnesty International beweert dat Djalali drie maanden in eenzame opsluiting heeft gezeten in de Evin-gevangenis en is gemarteld. Afgelopen zomer kreeg de mensenrechtenorganisatie een brief van Djalali waarin deze zegt dat hij wordt vastgehouden wegens zijn weigering voor Iran te spioneren.