Lichte aardbeving treft Wales en Engeland

Het epicentrum lag bij het dorp Clydach, 20 kilometer ten noordoosten van Swansea.

Volgens de BBC zijn de trillingen gevoeld in heel Wales, maar ook nog ver daarbuiten. Van Cornwall in het uiterste zuidwesten van Engeland tot aan het Lake District ten noorden van Liverpool en naar het oosten richting Londen zijn mensen opgeschrikt.

Er zijn geen berichten over ernstige schade of gewonden. Wel stonden bij politie en hulpdiensten de telefoons roodgloeiend. Via sociale media werd opgeroepen om alleen te bellen als er ook daadwerkelijk sprake was van een noodgeval.

Impact

Aardbevingen van deze magnitude komen volgens het instituut eens in de drie tot vijf jaar voor in het Verenigd Koninkrijk. Doordat deze betrekkelijk dicht onder het aardoppervlak plaatsvond, meestal gebeurt het op het Britse vasteland op 15 tot 20 km diepte, was de impact het grootst in tien jaar. In 2008 werd Market Rasen in Lincolnshire getroffen door een beving van 5,2.