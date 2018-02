Trump negeert vragen over wapenwet bij bezoek locatie schietpartij Florida

Trump reageerde niet toen hem werd gevraagd of de wapenwetgeving moet worden aangescherpt. Wel vertelde hij te hebben gesproken met overlevenden van het bloedbad.

Trump toonde zich tijdens het bezoek vol lof over de inzet van de hulpdiensten. ''Ze hebben geweldig werk verricht en ik wil jullie feliciteren'', zei Trump, die een arts de hand reikte.

Trump bezocht later het hoofdkwartier van de lokale politie. Ook daar prees hij de inzet van de hulpdiensten. ''We waarderen het enorm. Iedereen praat erover'', verzekerde de president de politiemensen. ''Ik hoop dat jullie er voldoende waardering voor krijgen, want dat verdienen jullie.''

Massamoord

Afgelopen woensdag opende een oud-leerling van een middelbare school in Parkland het vuur op scholieren en personeel. Zeventien mensen kwamen om het leven en veertien anderen raakten gewond. Verdachte Nicolas Cruz (19) werd kort na de massamoord opgepakt.

Vrijdag bleek dat de Amerikaanse FBI al eerder was gewaarschuwd over het gedrag van Cruz door iemand uit diens naaste omgeving. Met die tip werd niets gedaan. De politiedienst heeft daar zware kritiek over te verduren.