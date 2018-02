FBI deed niets met tip over verdachte dodelijke schietpartij Florida

Bij de schietpartij van woensdag vielen zeventien doden.

De FBI zou op 5 januari telefonisch getipt zijn door iemand die dicht bij Nikolas Cruz, de verdachte van de schietpartij, stond. Volgens degene die belde zou Cruz een "wens hebben om te doden" en had hij de beschikking over wapens en was hij daardoor in staat om een aanslag te beramen.

De melder zou ook hebben doorgegeven dat hij bang was dat Cruz een aanslag op een school zou plegen.

Gouverneur Rick Scott van Florida dringt aan op het vertrek van FBI-directeur Christopher Wray. ''Het is onacceptabel dat de FBI geen actie heeft ondernomen tegen deze moordenaar'', zei Scott in een verklaring.

Volgens de FBI had de tip doorgegeven moeten worden aan het kantoor in Miami en zou daar verder onderzoek naar moeten plaatsvinden, maar is dat niet gebeurd.

Meldingen

Sheriff Scott Israel van Broward Country zei vrijdag dat de plaatselijke politie in de afgelopen paar jaar twintig "meldingen" over Cruz ontving. Hij kondigde aan te zullen onderzoeken of die correct werden afgehandeld.

Na zijn arrestatie heeft Cruz bekend dat hij studenten in de gang van de school neerschoot. Hij schoot met een semi-automatisch wapen, een AR-15, en had nog meerdere volle magazijnen bij zich. Hij zou honderd tot honderdvijftig keer hebben geschoten.

Arrestatie

Na de schietpartij stopte Cruz zijn wapen in zijn rugzak en liet die in de school liggen, waarna hij met de vluchtende leerlingen naar buiten rende. Daarna bezocht hij twee fastfood-restaurants en at en dronk daar wat. Veertig minuten daarna werd hij zonder verzet gearresteerd.

Cruz stond bekend als uiterst verward en gevaarlijk, melden lokale media eerder al. Hij werd psychiatrisch behandeld en is van school gestuurd. Toen hij nog op school zat was het personeel zo bang voor hem, dat hij geen tas meer mocht meenemen. Over het motief van Cruz is nog niets bekend.