VS klaagt dertien Russische hackers aan om hulp Trump tijdens verkiezingen

Dat maakt justitie-staatssecretaris Rod Rosenstein vrijdag op een persconferentie bekend. Er zijn geen aanwijzingen dat Amerikanen (zoals leden van het campagneteam van Trump) bewust hebben meegewerkt aan die Russische beïnvloedingspogingen.

"Van 2014 tot op heden spanden de verdachten bewust samen met als doel om de politieke processen van de VS, waaronder de verkiezingen van 2016, te beïnvloeden", aldus de aanklacht van hoofdaanklager Robert Mueller.

Het Russische team heeft valse informatie verspreid over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton om haar in diskrediet te brengen. Ook werden groepen die normaal op Democraten stemmen ontmoedigd om te gaan stemmen, en Republikeinen juist aangemoedigd. Bovendien werden er pro-Trump-bijeenkomsten georganiseerd en journalisten lastig gevallen.

Naast Trump zou ook de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders actief gesteund zijn door de Russen.

De Russen noemden volgens justitie-staatssecretaris Rod Rosenstein hun werk "een informatie-oorlog tegen de VS". Het zou "Project Lakhta" zijn genoemd, met een salaris- en bonussenbudget van 1,25 miljoen dollar per maand.

Enkele verdachten hebben zich voorgedaan als Amerikanen en hadden contact met leden van het campagneteam van Trump. De leden waren volgens Rosenstein niet op de hoogte dat het eigenlijk om Russen ging.

Het Internet Research Agency, een beruchte 'trollenfabriek' in Sint-Petersburg, is een van de bedrijven die worden aangeklaagd.

Swing states

Twee Russen zouden ook naar de VS zijn afgereisd om data te verzamelen. Ze hebben gegevens van echte Amerikanen gebruikt om valse rijbewijzen aan te vragen en bankrekeningen te openen. Tevens zijn er profielen op sociale media aangemaakt en computersystemen in de VS gebruikt om hun ware nationaliteit te verhullen.

De Russen richtten zich vooral op "paarse staten" of swing states" als Michigan, waar de uitslag van de verkiezingen nog niet vaststond en hun activiteiten het meeste effect zouden hebben.

Volgens Rosenstein is er geen bewijs dat het project van de Russen de uitkomst van de verkiezingen daadwerkelijk heeft beïnvloed.

Uitlevering

Een woordvoerder van de Russische regering zegt vrijdag in een reactie dat de aanklacht een "absurde beschuldiging" is. Uitlevering van de Russen lijkt er dus niet in te zitten.

"Er is nog geen communicatie met de Russen geweest hierover. We bewandelen het normale pad om tot uitlevering te komen", zei Rosenstein hierover.

Trump

President Trump is vrijdagochtend op de hoogte gesteld van de aanklachten. "Rusland begon de anti-VS-campagne in 2014 ver voordat ik aankondigde president van Amerika te worden", liet hij via Twitter weten. "De resultaten van de verkiezingen zijn niet beïnvloed. De Trump-campagne deed niets verkeerd. Geen complot!"

Eerder noemde Trump het onderzoek naar de Russische beïnvloeding meermaals een 'hoax', bedacht door de Democraten om het verlies van de verkiezingen op af te schuiven.

Trump heeft ook meermaals gehint op het ontslaan van hoofdaanklager Mueller. Nu er een formele aanklacht ligt met bewijzen zal het voor de president moeilijker worden om het Ruslandonderzoek, dat hij steeds een 'heksenjacht' noemt, terzijde te schuiven.