Kosovo en Montenegro bereiken akkoord over slepend grensgeschil

De Kosovaarse president Hashim Thaçi zei dat het Kosovaarse parlement nu moet stemmen om de demarcatieovereenkomst uit 2015 te ratificeren, wat Montenegro al heeft gedaan.

Pogingen tot stemmen in het verleden leidden tot geweld in Kosovo, waarbij parlementsleden met traangas gooiden en betogers met de politie op straat in botsing kwamen.

De oppositiepartijen in Kosovo waren faliekant tegen de overeenkomst van 2015. Zij dachten dat daarmee ten onrechte ongeveer 8000 hectare grondgebied aan Montenegro werd weggegeven.

Visumliberalisering

In het vrijdag door Thaçi en de Montenegrijnse president Filip Vujanovic ondertekende akkoord staat dat experts de overeenkomst nog eens tegen het licht zullen houden en dat mogelijke ''fouten" in de toekomst worden aangepast. ''Nu is er een mogelijkheid om door te gaan en te stemmen over de deal en de weg vrij te maken voor visumliberalisering voor de burgers van Kosovo," zei Thaçi.

Kosovo is het enige land in de Balkan waar burgers een visum nodig hebben om naar EU-lidstaten te reizen. De regionale buren Servië, Albanië, Montenegro, Macedonië en Bosnië kregen in 2010 visumvrije toegang tot de Europese Schengenvrije zone.

Kosovo, een land van 1,8 miljoen mensen, viert zaterdag tien jaar onafhankelijkheid van Servië. Die werd uitgeroepen, bijna tien jaar nadat het Servische leger zich terugtrok na luchtaanvallen door de NAVO.