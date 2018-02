Duitse journalist Yücel na ruim een jaar gevangenschap vrijgelaten uit Turkse cel

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zijn vrijlating.

Merkel zei donderdag tijdens het bezoek van Yildirim dat de zaak-Yücel ''een bijzondere urgentie heeft'' voor haar regering. De bondskanselier zegt vrijdag blij te zijn met de vrijlating en hoopt dat meer Duitse burgers die vastzitten in Turkije zullen worden vrijgelaten.

De Duitse journalist zat sinds februari vorig jaar vast in een Turkse gevangenis. De Turkse autoriteiten beschuldigen Yücel van ''propaganda voor een terroristische organisatie" en ''aanzetten tot geweld".

De 44-jarige journalist van Turkse komaf was in Turkije als correspondent werkzaam voor onder meer Die Welt. Zijn advocaat Veysel Ok maakt vrijdag bekend dat zijn cliënt eindelijk wordt vrijgelaten en in de aanloop naar het proces kan gaan en staan waar hij wil. Volgens Ok mag Yücel het land ook verlaten. Hij heeft een Duits en een Turks paspoort.

Ook het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken gelooft dat Yücel het land mag verlaten. Het is nog onduidelijk wanneer dit moment aanbreekt.

Vrijlating

Aanleiding voor de vrijlating is dat de Turkse rechtbank vrijdag eindelijk een aanklacht heeft geformuleerd. De aanklagers eisen daarin achttien jaar cel. De rechter nam de aanklacht in ontvangst en beval Yücels voorlopige vrijlating.

In oktober kon een Duitse mensrechtenactivist, Peter Steudner, Turkije verlaten, nadat de rechter hem voorlopig op vrije voeten had gesteld zonder verbod het land uit te reizen.

Spanningen

De spanningen tussen Duitsland en Turkije liepen het afgelopen jaar hoog op. De irritatie tussen de landen gaat terug naar maart 2016. Een Duitse komiek nam toen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de hak door hem onder meer een geitenneuker en een pedofiel te noemen.

In 2017 werd de relatie tussen beide landen meerdere malen op de proef gesteld, met als een van de hoogtepunten het moment dat Duitsland verschillende Turkse ministers de toegang tot het land weigerde, toen zij campagne wilde komen voeren voor het Turkse referendum.