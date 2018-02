Verdachte bekent schietpartij school Florida

Dat meldt persbureau AP op basis van een verklaring van de sherrif van Parkland. Nikolas Cruz heeft gezegd dat hij studenten in de gang van de school neerschoot. Hij schoot met een automatisch wapen, een AR-15, en had nog meerdere volle magazijnen bij zich. De AR-15 wordt vaker gebruikt bij schietpartijen in de Verenigde Staten.

Cruz liet zijn wapen achter in zijn rugzak en liet die in de school liggen waarna hij met de vluchtende leerlingen naar buiten rende. Daarna bezocht hij twee fastfood-restaurants en at en dronk daar wat. Veertig minuten daarna werd hij zonder verzet gearresteerd.

Over het motief voor de schietpartij is nog niet veel bekend. Cruz werd eerder weggestuurd van de school, omdat hij leerlingen zou hebben bedreigd.

Verward

Cruz stond bekend als uiterst verward en gevaarlijk, melden lokale media. Hij werd psychiatrisch behandeld en is van school gestuurd. Toen hij nog op school zat was het personeel zo bang voor hem, dat hij geen tas meer mocht meenemen.

Volgens rechercheurs had Cruz ''een zorgwekkende internethistorie''. Hij had bijvoorbeeld een Instagrampagina waar dode dieren en wapens op werden afgebeeld. Mogelijk liet hij ook de mededeling "Ik word een professionele schoolschutter" achter onder een YouTube-video. Een andere gebruiker informeerde de FBI over dat bericht, maar de politiedienst kon de identiteit van de plaatser destijds niet achterhalen.

Waarschuwing

De FBI kreeg vorig jaar een waarschuwing over de man, nadat hij dreigende berichten op het internet had geplaatst. Het onderzoek werd stilgelegd omdat ze Cruz niet konden vinden. De recherchedienst laat onderzoek doen naar de manier waarop deze zaak is behandeld.

Jim Lewis, de advocaat die de familie van Cruz bijstaat, verklaart dat de familie geloofde dat de tiener depressief was. Dit was niet vanwege een geestesziekte, maar het overlijden van zijn moeder in november. "De familie zag geen enkel gevaar", zegt Lewis tegen CNN.