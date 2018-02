Hailemariam Desalegn stapt op als premier van Ethiopië

De 52-jarige Desalegn maakte zijn besluit zelf bekend. Het is de eerste stap op weg naar hervormingen in het Oost-Afrikaanse land na jaren van politieke en etnische onrust. Hij werd in 2012 de opvolger van de autocratische premier Meles Zenawi (1955-2012). De premier is de machtigste figuur in de Ethiopische politiek.

Begin dit jaar is de regering begonnen politieke gevangenen vrij te laten in de hoop dat dat de gemoederen tot bedaren brengt.

Het regime in Ethopië ligt al jaren onder vuur. De regering van Desalegn wil de hoofdstad Addis Ababa uitbreiden tot grote onvrede van veel Ethiopiërs. Er heersen grote spanningen tussen de regering en de grootste etnische bevolkingsgroep, de Oromo's. Die vertegenwoordigen ruim een derde van de circa 100 miljoen Ethiopiërs, maar ze spelen nauwelijks een rol in de nationale politiek. Bij bloederige protesten die hard de kop in werden gedrukt door het Ethiopische leger vielen honderden doden

Startpunt

"De onrusten en de politieke crisis hebben gezorgd voor het verlies van vele levens en hebben velen ontheemd", lichtte Desalegn in een televisietoespraak zijn keuze toe. "Ik zie mijn ontslag als belangrijk startpunt van waaruit we hervormingen kunnen doorvoeren op weg naar duurzame vrede en democratie."

Desalegn heeft aangegeven dat hij voorlopig wil aanblijven als premier totdat het parlement zijn ontslag accepteert en een opvolger heeft benoemd.

Desalegn ruimt ook het veld tijdens een machtsstrijd in de linkse partijencoalitie die in 1991 aan de macht kwam, het EPRDF (Ethiopische Revolutionaire Democratische Volksfront). Dit front en de regering worden gedomineerd door de Tigray-bevolkingsgroep uit het noorden die voor slechts 6 procent van de bevolking staat. Binnen de coalitie van het EPRDF eist nu Oromo-politicus Lemma Megersa een hoofdrol op. Op de agenda van het volksfront staat in maart een partijcongres.

Gevangenen

Tienduizenden demonstranten werden de afgelopen jaren bovendien opgepakt en gevangen gezet. Sinds begin van dit jaar heeft Ethiopië al meer dan 6.400 politieke gevangenen vrijgelaten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel spoorde Desalegn vorige maand nog aan verder maatregelen te nemen voor democratisering van het Oost-Afrikaanse land.