Cyril Ramaphosa verkozen tot nieuwe president Zuid-Afrika

Ramaphosa legde donderdagmiddag de eed af. Kort daarna werd hij ingezworen. Hij bekleedt de functie voorlopig tot 2019, wanneer er nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden.

De nieuwe president vervangt Jacob Zuma (75) die woensdag onder druk van zijn partij zijn aftreden bekend maakte. Dit kwam nadat hij in opspraak was geraakt door een reeks corruptieverdenkingen. Donderdagochtend diende Zuma de officiële brief van zijn ontslag in.

Ramaphosa zei "nederig het grote privilege te aanvaarden om het volk te dienen". Speerpunten van zijn beleid zullen worden de aanpak van corruptie, herstel van economische groei en wegnemen van de raciale spanning. Naar verwachting spreekt Ramaphosa vrijdag voor het eerst het land uitgebreid toe.

Zang en dans

In de Zuid-Afrikaanse pers spreekt men over het gevoel van opluchting die in het land heerst na het aftreden van Zuma. ''De lange nachtmerrie is eindelijk over", kopte nieuwssite Daily Maverick.

Om de verkiezing te vieren braken ANC-leden in het parlementsgebouw in Kaapstad uit in zang en dans.

Boycott

Julius Malema, leider van de Zuid-Afrikaanse oppositiepartij EFF, zei eerder op de dag dat zijn partij de presidentsverkiezing wilde boycotten. Malema verklaarde hiermee dat hij het ANC niet wil erkennen als de huidige machthebber.