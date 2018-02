'Eén op zes kinderen leeft in conflictgebied'

Kinderen zouden veel beter moeten worden beschermd, stelt de internationale hulporganisatie.

Het aantal kinderen in conflictgebieden groeit. Nu leven 357 miljoen kinderen onder dergelijke omstandigheden, 75 procent meer dan aan het begin van de jaren negentig.

Bijna de helft van hen leeft in gebieden waar oorlog is. Ze lopen daarbij de kans op verminkingen of dreigen te worden geronseld als kindsoldaat.

Overleden

Het aantal kinderen dat door de conflicten is gedood of gewond geraakt is sinds 2010 met 300 procent gestegen. Bovendien hebben steeds minder kinderen toegang tot humanitaire hulp.

In het Midden-Oosten woont 40 procent van de kinderen in een conflictgebied, in Afrika een vijfde. Save the Children noemt die aantallen schokkend.

De verslechtering van de situatie heeft meerdere oorzaken. Zo is het aantal aanvallen op dichtbevolkte gebieden toegenomen en duren gewapende conflicten langer.