Verdachte massamoord Florida is eenling en 'verlegen wapenliefhebber'

Naast de dodelijke slachtoffers raakten zeker dertien mensen gewond, van wie vijf in kritieke toestand verkeren.

Verdachte Nikolas Cruz was volgens de politie eerder van school gestuurd. De reden daarvoor is niet bekendgemaakt.

Oud-klasgenoot Chad Williams (18) herinnerde zich dat Cruz vroeger herhaaldelijk het brandalarm liet afgaan. ''Hij was gek op vuurwapens'', zei Williams over de vermeende schutter, die volgens hem ''weinig vrienden had'' tijdens zijn schooltijd. ''Hij was een soort buitenstaander.''

De 19-jarigejarige Jillian Davis, die vorig jaar van school ging, omschreef Cruz als een verlegen en stille jongen. Davis vertelde dat hij bijna van persoonlijkheid leek te veranderen als hij boos was. Ook sprak de vermeende moordenaar volgens haar vaak over vuurwapens en messen, maar dat werd door niemand serieus genomen.

Gewaarschuwd

Wiskundedocent Jim Gard vertelde dat de onderwijzers door het schoolbestuur per mail waren gewaarschuwd voor Cruz. ''Er waren problemen. Hij bedreigde vorig jaar leerlingen'', zei de docent tegen de Miami Herald. ''We kregen vorig jaar te horen dat hij de campus niet meer mocht betreden met een rugzak.''

De schutter viel de school woensdag vlak voor het einde van de lesdag aan. Volgens de autorititeiten droeg hij tijdens de aanval een gasmasker en had hij rookgranaten bij zich. Hij was bewapend met een AR15-aanvalsgeweer en had "talloze" magazijnen met munitie bij zich.

Cruz activeerde het brandalarm, waarna leerlingen en leerkrachten vanuit de lokalen de gangen opkwamen. Dat was het moment waarop Cruz het vuur opende.

Ontsnappoging

Volgens de politie probeerde Cruz na de aanval te ontsnappen door zich bij vluchtende scholieren te voegen. Hij werd op enige afstand van de school aangehouden en verzette zich daar niet tegen.

De politie maakte na de schietpartij bekend dat ook het internetgedrag van Cruz onder de loep wordt genomen. Dat leverde volgens sheriff Scott Israel ''zeer, zeer verontrustende'' resultaten op.