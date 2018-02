Zeventien doden bij schietpartij op middelbare school in Florida

Onder de dodelijke slachtoffers zijn zowel leerlingen als docenten, zei sheriff Scott Israel. Vijftien gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

De zender meldt ook dat leerlingen massaal de Marjory Stoneman Dougles High School uit renden. De schietpartij begon vlak voordat de schooldag was afgelopen.

De schutter is de 19-jarige scholier Nikolaus Cruz, meldt de lokale politie. De oud-leerling van de school was gewapend met een AR-15 aanvalsgeweer - een wapen dat vaker bij massaschietpartijen wordt gebruikt - en had "talloze magazijnen met kogels" bij zich, aldus Israel. De verdachte gaf zich zonder verzet over aan de politie.

Over zijn motief is nog niets bekend, maar Buzzfeed News sprak met een voormalige klasgenoot van Cruz, die zei dat hij klaagde over pesten en het vaak over vuurwapens had. Een wiskundeleraar op de school zegt dat Cruz niet met een rugzak op het schoolterrein op mocht, omdat hij een mogelijke dreiging vormde. Hij zou van school zijn gestuurd nadat hij andere leerlingen had bedreigd en bezoekt nu een andere school in de regio.

Opsluiten

Lange tijd zaten er nog scholieren en docenten in de school, terwijl de schutter daar ook nog rondliep. Zij moesten zichzelf opsluiten en wachten op de politie.

Een scholier reageerde bij Fox News op de schietpartij. "We dachten eerst dat het een brandoefening was, want die hadden we eerder ook al gehad. Toen we hoorden dat het om een schietpartij ging, renden we allemaal naar buiten."

De gouverneur van de staat en de Amerikaanse president Donald Trump hebben laten weten dat hun gedachten en gebeden uitgaan naar de slachtoffers.''Geen enkele leerling, docent of andere persoon zou zich ooit onveilig moeten voelen in een Amerikaanse school'', twitterde Trump.

De stad Parkland ligt 45 kilometer ten noorden van Miami.

Het was volgens actiegroep Everytown for Gun Safety het achttiende schietincident van dit jaar op een Amerikaanse school. De organisatie rekent ook zelfdodingen en incidenten zonder slachtoffers mee.