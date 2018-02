Meerdere doden en gewonden door schietpartij in school in Parkland Florida

De senator van Florida laat weten dat er "meerdere dodelijke slachtoffers" zijn volgens het schoolhoofd. Hoeveel precies is nog niet bekend

Volgens Fox News zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. De sherrif kon nog geen aantal bevestigen.

De zender meldt ook dat leerlingen massaal de school uit renden en liepen. De schietpartij begon vlak voordat de schooldag was afgelopen.

Opsluiten

Lange tijd zaten er nog scholieren en docenten in de school terwijl de schutter daar ook nog rondliep. Zij moesten zichzelf opsluiten en wachten op de politie.

Een scholier reageerde bij Fox News op de schietpartij. "We dachten eerst dat het een brandoefening was, want die hadden we eerder ook al gehad. Toen we hoorden dat het om een schietpartij ging, renden we allemaal naar buiten."

De gouverneur van Florida en de Amerikaanse president Donald Trump hebben laten weten dat hun gedachten en gebeden uitgaan naar de slachtoffers.

Parkland ligt 45 kilometer ten noorden van Miami.