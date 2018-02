Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma stapt op

"Ik ben gedwongen om op te stappen, omdat de ANC anders een motie van wantrouwen zou indienen tegen mij", zegt Zuma over zijn vertrek.

De druk op de 75-jarige Zuma om op te stappen nam de laatste weken toe. Hij ligt onder vuur sinds bekend is geworden dat hij 12 miljoen euro aan overheidsgeld heeft gebruikt om zijn huis op te knappen.

Dinsdag verzocht Zuma's eigen partij ANC de president om op te stappen. Daar ging een vergadering van de partijtop van dertien uur aan vooraf.

Hij zei trots te zijn dat hij deel uitmaakt van regeringspartij ANC. "Ik heb voor eeuwig een schuld bij deze partij. Het is een geweldige beweging en ik heb respect voor alle leden. Ik heb ANC mijn hele leven gediend en dat blijf ik doen."

Eerdere verzoeken

Het verzoek van afgelopen dinsdag was niet de eerste oproep aan Zuma om af te treden. De voormalige Zuid-Afrikaanse president weigerde alle voorgaande keren echter om het veld te ruimen. Hij wilde voorlopig aanblijven en zag meer in een overgangsperiode richting de verkiezingen van 2019.

Hij stelde bovendien dat een vertrek "oneerlijk" zou zijn. "Ik moet worden ingelicht over wat ik heb gedaan. Ik heb niks verkeerd gedaan, er zijn geen feiten die dat bewijzen. Wat is het probleem? Ik snap het niet", zo reageerde Zuma op het meeste recente verzoek om te vertrekken.

Woensdag, na de aankondiging van zijn aftreden, zei hij juist dat "geen leider langer moet aanblijven dan de aangegeven periode."

Schandalen

Als 17-jarige sloot Zuma zich aan bij het ANC. Hij kreeg tien jaar cel wegens samenzwering om het destijds heersende regime omver te werpen. Zijn gevangenisstraf zat hij uit op het beruchte Robben Island, naast Nelson Mandela.

Hij was een van de eerste ANC-leiders die in 1990 terugkeerden naar Zuid-Afrika en nam deel aan de onderhandelingen met de blanke regering over een einde aan het apartheidsbewind. Zuma wist het uiteindelijk te schoppen tot president van het land.

Al zijn gehele politieke carrière wordt Zuma beschuldigd van zaken als corruptie, fraude, afpersing, witwassen en belastingontduiking. Zelf ontkent hij alle schuld.

Desondanks was Zuma ruim acht jaar lang de president van Zuid-Afrika. Het feit dat Zuma opgroeide in armoede en dat hij een charismatische persoon is, leverden hem grote populariteit op onder de bevolking.

Stukje bij beetje brokkelde die steun echter af. Het meest recente schandaal over de verbouwing van zijn woning, leidde bijvoorbeeld tot grote protesten. "Hij eet terwijl wij honger lijden", klaagden demonstranten.

Ramaphosa

Cyril Ramaphosa, partijleider en vice-president, volgt Zuma op. In januari werd hij al verkozen tot partijleider van ANC.