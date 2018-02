Georgische oud-president Saakasjvili in Nederland na uitzetting Oekraïne

Hij is samen met zijn advocaat Oscar Hammerstein woensdag gearriveerd op Schiphol. Hammerstein en Saakasjvili bevinden zich volgens de advocaat bij een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) in Rotterdam om de verblijfspapieren in orde te maken.

Volgens Hammerstein is de oud-president van plan zich te vestigen in Amsterdam.

Eerder diende hij volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie een verzoek in om op basis van gezinshereniging naar Nederland te komen. De IND meldde in december dat Saakasjvili daarvoor in aanmerking komt.

Saakasjvili en Roelofs ontmoetten elkaar in 1993 en hebben twee zoons. Ook Sandra was als presidentsvrouw geregeld te zien in Georgië.

Ontvoerd

Maandag werd Saakasjvili opgepakt in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens zijn medewerkers werd hij ontvoerd. Hij vertrok daarna naar Polen en is woensdag dus naar Nederland gekomen.

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië. Hij verloor zijn Georgische nationaliteit omdat hij na zijn ambtstermijn het Oekraïense staatsburgerschap aannam en daar de politiek in ging. Door een geschil met de Oekraïense regering is hij nu statenloos.

Moordaanslag

Saakasjvili is in Georgië bij verstek veroordeeld voor onder meer machtsmisbruik in zijn tijd als president. Volgens de rechtbank heeft hij na een moordaanslag in 2006 de veroordeelde daders gratie verleend zonder tussenkomst van een bevoegde commissie.

Het beroep dat de oud-president had ingediend tegen zijn uitlevering aan Georgië heeft hij eerder deze maand verloren.

Saakasjvili kwam de laatste maanden vaker in het nieuws. Zo werd hij in december in Kiev door zijn aanhangers bevrijd uit een politiebusje, nadat hij was gearresteerd. Even daarvoor was Saakasjvili een dak opgeklommen en dreigde te springen.