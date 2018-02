Advocaat Trump bekent betaling aan pornoster te hebben gedaan

De advocaat zegt dat de betaling zijn eigen initiatief was, maar niet duidelijk is of Trump ervan op de hoogte was, schrijft The New York Times woensdag.

De vrouw, die in het dagelijks leven Stephanie Clifford heet, beweert dat ze een affaire met Trump had vlak na de geboorte van Barron, de nu elfjarige zoon die hij heeft met zijn vrouw Melania.

Advocaat Cohen bevestigt voor het eerst geruchten over de betaling van de geldsom. Het gaat volgens hem om een "privé-transactie". Cohen zegt dat niemand hem ertoe dwong, maar hij wil niet zeggen waarom hij het geld heeft betaald.

De president heeft eerder ontkend dat hij iets had met de pornoster. Stormy Daniels heeft haar bewering nooit ingetrokken.

Voormalige Playmate

Eerder brachten Amerikaanse media het nieuws op basis van anonieme bronnen. Het is de eerste maal dat de advocaat van Trump erkent de voormalige Playmate geld te hebben betaald. Het geld zou in oktober 2016, vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, aan de pornoster zijn overgemaakt.

Daniels zou in ruil voor het geld haar mond houden over de affaire die ze met Trump zou hebben gehad. Het tweetal zou in 2006 seks hebben gehad na een golftoernooi in Lake Tahoe. Trump was toen net een jaar getrouwd met Melania.