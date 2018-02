Dader aanslag New York 2016 veroordeeld tot levenslang

Dat heeft een rechter in Manhattan dinsdag bepaald.

Hij is schuldig bevonden aan onder meer het gebruik van een massavernietigingswapen en een bomaanslag op een publieke plek.

Tijdens de aanslag in de wijk Chelsea in september 2016 liet Rahimi een explosief afgaan waardoor dertig mensen gewond raakten. Verderop in de stad werd die dag een tweede explosief gevonden. Dit was een snelkookpan met draden.

Geen berouw

Rahimi toonde in de rechtszaal geen enkel berouw. ''Ik koester haat tegen niemand'', zei de in Afghanistan geboren dader in de volgepakte zaal. ''Maar door levenservaring ben ik gaan begrijpen waarom er zoveel frustratie bestaat tussen de moslimgemeenschap in het buitenland en de Amerikaanse bevolking''.

Rahimi, die formeel tweemaal levenslang kreeg omdat hij geen verklaring gaf voor zijn handelwijze, vertelde ook dat zijn vader hem zeven jaar geleden had aangegeven bij de FBI. Hij vermoedde dat zijn zoon betrokken was geraakt bij terrorisme en geloofde in de slogan 'zie je iets, zeg dan iets'. De federale recherche kwam echter niet in actie.

Onschuldig

Hij verscheen in oktober 2016, een maand na de aanslag, voor het eerst voor de Amerikaanse rechter. Bij deze zitting zei hij onschuldig te zijn.

In oktober 2017 werd hij schuldig bevonden. Het Amerikaanse OM toonde toen camerabeelden waarop Rahimi te zien was in de uren voor de explosie, zeulend met een rugzak en koffers. Er dook toen ook een video op waarin de verdachte te zien is terwijl hij een bomprototype test in zijn achtertuin.

Behalve voor de terreurdaden in Manhattan is Rahimi ook beschuldigd van het plaatsen van een bom op de route voor een charitatieve hardloopwedstrijd in New Jersey. De explosie maakte geen slachtoffers. Daarnaast schoot hij op de politie om aan arrestatie te ontkomen. Voor beide criminele feiten moet de 'Chelsea bomber' nog terechtstaan.