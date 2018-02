'Helft NAVO-landen gaat doel halen voor defensiebudget'

De NAVO-landen spraken vier jaar geleden af dat ze in 2024 2 procent van het bruto binnenlands product zullen besteden aan defensie, waarvan een vijfde aan investeringen. De uitgaven stijgen in alle lidstaten. "Er is goede vooruitgang, maar nog een lange weg te gaan", aldus Stoltenberg. Hij wees erop dat niet alleen geld, maar ook paraatheid van de troepen en bijdragen aan missies belangrijk zijn.

Dit jaar halen acht landen het begrotingsdoel. Landen als Nederland, België en Duitsland zijn daar nog ver van verwijderd. Ons land zit op ongeveer 1,2 procent en beweegt volgens defensieminister Bijleveld richting de 1,3 procent.

De verwachting is dat de Amerikaanse minister Jim Mattis zijn collega’s woensdag in Brussel nog eens wijst op hun verplichtingen.

Stoltenberg merkte op dat de Europese samenwerking om de defensie-industrie sterker en efficiënter te maken ook goed is voor de NAVO, mits er geen dubbel werk wordt gedaan. "We moeten meer én beter uitgeven."

Commando

Ondertussen werkt de militaire alliantie aan modernisering van de commandostructuur. In de VS komt er een commando voor de Atlantische Oceaan, dat de communicatie en transport op zee en in de lucht moet stroomlijnen. Volgens Stoltenberg zal dat hoofdkwartier een cruciale rol in geval van crisis en conflict spelen.

Daarnaast wordt een ondersteuningscommando opgetuigd om troepen en materieel sneller door Europa te kunnen verplaatsen. Dit wordt volgens ingewijden een soort logistieke hub in Duitsland. Details zijn nog niet bekend, maar er zouden enkele honderden mensen komen te werken. Dit commando hangt samen met het plan voor een 'militaire snelweg' door Europa, een EU-project waar Nederland aanjager van is.