Trump dient begrotingsvoorstel van 4,4 biljoen dollar in

Hij heeft een verdere stijging van de uitgaven met honderden miljarden voor ogen. Vooral defensie, grensbeveiliging en infrastructuur profiteren. Alleen al het Pentagon kan 686 miljard tegemoetzien.

Daartegenover staan gigantische bezuinigingen op het sociale beleid van de overheid. Ouderen en armen zijn de dupe. Bovendien levert Buitenlandse Zaken 27 procent in en gaat het milieubeschermingsbureau EPA er 37 procent op achteruit.

Trumps nu gepresenteerde plan gaat in tegen zijn verkiezingsbelofte een evenwichtige begroting te presenteren. Zelfs als alle kortingen op sociale programma's van in totaal ruim 3 biljoen dollar in tien jaar doorgaan, dan loopt de staatsschuld met nog eens 7 biljoen op.

Dat is mede een gevolg van de belastingverlaging die Trump doorvoerde. Dat was een van zijn belangrijkste successen als president tot dusver.

Verlanglijstje

De presidenten van de VS komen traditioneel zelf met een begrotingsplan, maar dat is in eerste aanleg vooral een verlanglijstje. De kans lijkt klein dat Trump volledig zijn zin krijgt. In de Amerikaanse media werd het voorstel afgeschilderd als 'science fiction' en 'doodgeboren kindje'.

De begrotingswetgeving is een zaak van het Congres. Dit heeft vorige week een verruiming van de overheidsuitgaven met 300 miljard voor twee jaar goedgekeurd. Dat gebeurde met pijn in de buik bij veel Republikeinen, die graag pochen op hun begrotingsdiscipline.

Het Witte Huis kwam tevens met nieuwe economische ramingen naar buiten. Voor 2018 ziet het nu een economische groei van 3 procent, dat was eerder 2,4 procent. Een jaar later zal de Amerikaanse economie met 3,2 procent groeien, waar eerder rekening werd gehouden met 2,7 procent. Voor 2020 verwacht het Witte Huis nu een groei van 3,1 procent, tegen 2,9 procent bij een eerdere raming.