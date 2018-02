Vanessa Trump uit voorzorg naar ziekenhuis na openen brief met wit poeder

Het is nog onduidelijk wat voor stof het witte poeder is, maar na een eerste test bleek deze volgens de politie ongevaarlijk te zijn.

Volgens Fox News opende de 40-jarige schoondochter van de Amerikaanse president Donald Trump de brief rond 10.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd). Ze deed dat in het appartement van Trump Jr. en haarzelf in New York. De brief was gericht aan haar man.

Daarna is de vrouw uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Nog twee mensen zijn vanuit de woning naar het ziekenhuis afgevoerd, onder wie de moeder van Vanessa Trump.

Vanessa en Donald Trump Jr. trouwden in november 2005. Samen hebben ze drie zonen en twee dochters.