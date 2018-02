Oud-president Georgië uitgezet naar Polen

De Poolse grenswacht bevestigt dat Saakasjvili nu in Polen is. Volgens een woordvoerder is de politicus vrij om het land te betreden.

Eerder op maandag werd Saakasjvili in Kiev opgepakt. Volgens zijn medewerkers werd hij ontvoerd.

"Onbekende gemaskerde mannen grepen Saakasjvili en namen hem mee. De ontvoerders reden in een witte bestelbus'', staat op de officiële Facebookpagina van de tegenwoordig Oekraïense oppositieleider. De mannen zouden camouflagekleding hebben gedragen.

Zondag had de ex-president op het Georgische tv-kanaal Rustawi-2 gezegd dat voorbereidingen voor zijn uitzetting naar Polen werden getroffen. Saakasjvili dreigde ook te worden uitgeleverd aan zijn geboorteland Georgië.

Uitlevering

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië. Hij verloor zijn Georgische nationaliteit omdat hij na zijn ambtstermijn het Oekraïense staatsburgerschap aannam en daar de politiek in ging. Door een geschil met de Oekraïense regering is hij nu stateloos.

Saakasjvili is in Georgië bij verstek veroordeeld voor onder meer machtsmisbruik in zijn tijd als president. Volgens de rechtbank heeft hij na een moordaanslag in 2006 de veroordeelde daders gratie verleend zonder tussenkomst van een bevoegde commissie.

Het beroep dat de oud-president had ingediend tegen zijn uitlevering aan Georgië heeft hij eerder deze maand verloren.