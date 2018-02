Britse baas Oxfam stapt op na onthullingen over seksschandaal in Haïti

Penny Lawrence was als een van de 'chief executives' van de organisatie verantwoordelijk voor de medewerkers.

Zij stelt dat zij met haar besluit wil aantonen dat Oxfam de verantwoordelijkheid wil nemen voor het feit dat er "niet adequaat is gehandeld" nadat duidelijk was dat medewerkers zich in 2010 op Haïti hadden misdragen.

Oxfam bevestigde vorige week dat medewerkers van de Britse tak van de hulporganisatie in 2010 bijeenkomsten hebben georganiseerd met jonge Haïtiaanse sekswerkers. De medewerkers waren op het eiland om hulp te bieden na de verwoestende aardbeving in datzelfde jaar.

Ook in Tsjaad in 2006 zouden medewerkers van Oxfam gebruik gemaakt hebben van diensten van jonge prostituees.

Excuses

De Britse overheid en Oxfam hebben maandag een gesprek gehad over de gebeurtenissen op Haïti. Hierin heeft de hulporganisatie excuses aangeboden voor het ongepaste gedrag van sommige medewerkers op het eiland en tekortkomingen in de reactie van Oxfam nadat het bestaan van de seksfeesten bekend werd.

Penny Mordaunt, de Britse minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft in het gesprek aangegeven dat Oxfam het vertrouwen van het publiek moet terugwinnen. Volgens haar is het van belang dat de hulporganisatie hierbij "moraal leiderschap" toont.

Seksueel misbruik

Premier Theresa May kondigde dit weekend te overwegen de steun aan Oxfam op te zeggen. Hulporganisaties zouden beter moeten kunnen garanderen dat hun personeel en de mensen voor wie en met wie ze werken beschermd worden tegen bijvoorbeeld seksueel misbruik of exploitatie.

Ook de Europese Commissie liet weten de banden met de hulporganisatie te verbreken en de financiële steun in te trekken als Oxfam geen volledige duidelijkheid verschaft over het seksueel wangedrag. "Wij verwachten van onze partners dat ze strikte ethische standaarden naleven", aldus een commissiewoordvoerder.

In 2011 gaf de EU 1,7 miljoen euro subsidie voor de Britse hulpactie van Oxfam in Haiti. Uitgezocht wordt hoe dat is besteed.

Verwerpelijk

Oxfam Novib, de Nederlandse tak van de hulporganisatie, stelde na de onthullingen in de Britse pers "dat dit nooit had mogen gebeuren." Oxfam Novib vindt de gebeurtenissen "verwerpelijk."

Ruim zevenhonderd Nederlandse donateurs hebben inmiddels hun steun ingetrokken na de berichten. Oxfam Novib heeft ruim driehonderdduizend donateurs in Nederland.