Turkije stelt dat betrekkingen met VS 'kritiek punt' hebben bereikt

"Of we verbeteren de relaties, of onze relaties zijn volledig verstoord. Er is geen alternatief", sprak Cavusoglu maandag in Istanboel.

Volgens de minster zijn de verschillende posities in de Syrische burgeroorlog de belangrijkste oorzaak van de gespannen contacten met de VS. Daarover wil hij deze week praten tijdens het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson aan Ankara.

De VS is in de strijd tegen Islamitische Staat verbonden met de Koerdische YPG-strijders. Vanwege nauwe banden met de Koerdische Arbeiderspartij PKK, ziet Turkije de YPG als een terroristische organisatie.

Sinds 20 januari voert het Turkse leger een militaire operatie uit tegen de YPG in het noordwesten van Syrië. Turkije wil het offensief uitbreiden naar de door de Koerden gecontroleerde plaats Manbij, waar de VS echter eigen troepen heeft gestationeerd.