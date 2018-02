London City Airport dicht na vondst bom uit Tweede Wereldoorlog in Theems

De bom werd in het oude havengebied van Londen gevonden tijdens werkzaamheden, meldt de BBC. Specialisten van de Britse marine bevestigden dat het om een explosief gaat.

De politie zoekt in samenwerking met de marine een oplossing om de blindganger veilig weg te halen. Naar verwachting wordt de bom dinsdag in alle vroegte verwijderd. Of dit plan doorgaat, is afhankelijk van de waterstand.

London City Airport heeft passagiers opgeroepen niet naar de luchthaven te komen. Meerdere vluchten kunnen niet opstijgen of landen door het explosief. Alle vluchten voor maandag zijn geschrapt.

Afzetting

De omgeving in een straal van 214 meter rond de bom is afgezet. Naast het vliegveld zijn ook verschillende wegen in de omgeving afgezet.

Vorig jaar maakten 4,5 miljoen mensen gebruik van het vliegveld.

Rotterdam The Hague Airport

Alle vluchten tussen Nederlandse luchthavens en London City Airport zijn geannuleerd. Door de ontruiming van London City Aiport gaan veertien vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport naar het vliegveld bij de Britse hoofdstad maandag niet door.

Op Schiphol is eveneens "een handjevol vluchten" geschrapt, zegt een woordvoerder van de luchthaven. KLM heeft vier retourvluchten geannuleerd.