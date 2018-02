Russisch vliegtuig met 71 inzittenden neergestort, geen overlevenden

Het gaat om een Antonov-148 van vliegmaatschappij Saratov Airlines, die vooral binnenlandse vluchten uitvoert. Er waren 65 passagiers en zes bemanningsleden aan boord.

Wrakstukken en stoffelijke resten, waaronder ten minste één motor van het toestel en twee doden, werden gevonden op besneeuwde akkers.

Het toestel was opgestegen van luchthaven Domodedovo bij de Russische hoofdstad en verdween na een paar minuten van de radar.

Volgens Russische media is het vliegtuig neergekomen bij de plaats Argunovo op zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het vliegtuig was op weg naar het 1.500 kilometer ten zuidoosten gelegen Orsk, een stad in de zuidelijke Oeral, dicht bij de grens met Kazachstan.

De burgemeester van Orsk maakte bekend dat een team van psychologen de nabestaanden van de slachtoffers bijstaat die zich op het vliegveld in zijn stad hebben verzameld.

Oorzaak

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de crash was. Het Russische ministerie van Transport heeft verschillende theorieën, waaronder weersomstandigheden of een fout van de piloot. Een ooggetuige zei tegen Interfax dat het toestel al in de lucht in brand stond.

Er zijn ook berichten, nog onbevestigd, dat het toestel in botsing kwam met een helikopter van de Russische posterijen. Op de rampplek zouden resten van die helikopter zijn gevonden.

De relatief nieuwe Antonov was zo'n negen jaar in gebruik. Sinds 2016 vloog het voor Saratov Airlines. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij waren er geen zorgen over technische mankementen.

De Russische president Vladimir Poetin heeft zondagmiddag zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Hij gaf ook het bevel voor de oprichting van een speciale onderzoekscommissie, die de oorzaak van de crash moet achterhalen.