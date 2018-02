Zoektocht aardbeving Taiwan beëindigd, dodental naar zeventien

De reddingswerkzaamheden rond het flatgebouw van twaalf verdiepingen, dat door de aardbeving met een magnitude van 6,4 in een hoek van zo'n vijftig graden kwam te staan, zijn gestaakt, meldt AP.

Sinds dinsdag werkten duizenden hulpverleners aan het uitgraven van het puin rond het Yun Tsui-gebouw. Die zoektocht werd aanzienlijk bemoeilijkt door instortingsgevaar.

Volgens de burgemeester van het oostelijk gelegen Hualien zijn de laatste twee slachtoffers vastgepind onder zware steunpilaren, die niet kunnen worden verwijderd zonder een een groot risico op de totale instorting van het gebouw. Het afblazen van de zoektocht gebeurde in samenspraak met hun nabestaanden.

Hotel

In het gebouw was onder andere een hotel gevestigd. De kuststad Hualien is een van de meest populaire toeristenbestemmingen van Taiwan.

Zondag werd begonnen met graafwerkzaamheden om de lichamen veilig te stellen. Volgens de autoriteiten zijn de twee leden van een familie uit Beijing, die afgelopen maandag in Taiwan aankwamen. De lichamen van drie andere leden van die familie, onder wie een 12-jarige jongen, werden zaterdag gevonden.

Veertien van de zeventien dodelijke slachtoffers van de aardbeving bevonden zich in het Yun Tsui-gebouw. Drie andere gebouwen in de stad stortten ook gedeeltelijk in. Zij zullen worden gesloopt.

Bouwvoorschriften

De ergste aardbeving waar het eiland in de afgelopen decennia mee te stellen kreeg, was een met magnitude van 7,6, die in september 1999 het leven kostte aan circa 2.400 mensen. Daarna werden de bouwvoorschriften in Taiwan aangepast, maar veel oudere gebouwen zijn nog zeer kwetsbaar, zelfs voor milde bevingen.