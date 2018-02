Na 34 jaar nieuwe leider voor Iers-nationalistische partij

Een van de voornaamste doelen van de partij is de hereniging van de republiek Ierland met het bij Groot-Brittannië horende Noord-Ierland.

"McDonalds stijl is anders, maar onze doelen blijven hetzelfde: om in het noorden en in het zuiden in de regering te zitten, Ierse eenheid en verzoening te bereiken in een gedeelde republiek waar grote sociale veranderingen zijn", zei de propagandachef van Sinn Féin, Ciarán Quinn, tegen de Irish Times.

De linkse partij zou met partijleider McDonald een belangrijkere rol kunnen gaan spelen, vooral in de republiek Ierland. McDonald zou daar meer kiezers aanspreken dan politiek veteraan Adams die vrijwel uitsluitend in verband werd gebracht met het bloedige en slepende conflict over Noord-Ierland.