Leider drugskartel Los Zetas opgepakt in Mexico-stad

José María Guízar Valencia heeft een Mexicaans en Amerikaans paspoort en wordt ook in beide landen verdacht van meerdere misdrijven. De Verenigde Staten wilden hem oppakken omdat hij "ieder jaar duizenden kilo's cocaïne en methamfetamine" het land insmokkelt, dat meldt de BBC.

Guízar stond bekend als Z-43 en stond naar verluidt helemaal bovenaan in de rangorde van het kartel. Hij is zonder geweld opgepakt. De opvolgingen binnen Los Zetas gaan snel de laatste jaren, omdat veel leiders worden gedood of gearresteerd.

Hij wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten om daar te worden berecht.

Oorlog

Het kartel bestaat nog maar sinds 2010, toen corrupte politieagenten en leden van speciale eenheden zich losmaakten van het Golf-kartel en een eigen bende begonnen. Zij waren in eerste instantie ingehuurd om de leiders van dat kartel te beschermen.

Daarop volgde een oorlog met het Golf-kartel, waar Los Zetas in eerste instantie goed uitkwam. In 2012 werd de bende gezien als grootste drugskartel van Mexico.

Sindsdien is er veel veranderd. De leden van de bende zijn gewelddadiger geworden en in plaats van alleen drugs, wordt overal in gehandeld, zolang er maar geld verdiend kan worden. Ook is het kartel veel terrein verloren, vooral aan het Jalisco-kartel.

Moorden

Mexico heeft al jaren moeite met het aanpakken van het drugsgeweld. In 2017 zijn er meer dan 25.000 mensen vermoord in Mexico, een record. De kartels worden voor zeker driekwart van die doden verantwoordelijk gehouden.

De verschillende kartels in het land voeren bijna constant oorlog met elkaar over terrein en smokkelroutes.