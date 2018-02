Trump geeft Democratische memo niet vrij vanwege geheime informatie

Vorige week werd een Republikeinse memo van afgevaardigde Devin Nunes gepubliceerd over fouten die zouden zijn gemaakt in een aanvraag om iemand af te luisteren. Deze memo van de Democraten was een antwoord daarop en zou bewijs leveren waardoor de Nunes-memo onderuit gehaald zou worden.

Trump acht het niet veilig om de memo openbaar te maken, omdat er geheime en gevoelige informatie in staat die niet naar buiten mag komen.

Het Huis van Afgevaardigden had de memo al wel vrijgegeven, maar de president besluit uiteindelijk of het echt gepubliceerd wordt of niet. De Inlichtingendienstcommissie van het Huis van Afgevaardigden wil samen met de FBI en het ministerie van Justitie gaan kijken of de memo met aanpassingen alsnog gepubliceerd kan worden.