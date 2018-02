Opnieuw dodelijke bomaanslag op moskee in Libië

Er vielen tientallen gewonden, van wie een aantal er slecht aan toe is. Het ministerie van Gezondheidszorg deelde vrijdagavond mee dat in totaal 147 mensen letsel hebben opgelopen.

Volgens de lokale autoriteiten zat de springstof verstopt onder de kansel van de moskee in de wijk al-Majouri. De bom is vermoedelijk vanaf een afstand met een mobiele telefoon tot ontploffing gebracht. Wie verantwoordelijk is voor de aanslag is niet bekend.

Het is de tweede aanslag op een moskee in Benghazi in korte tijd. Twee weken geleden werden door twee terroristische aanslagen met explosieven in de havenstad 33 mensen gedood.

Geweld

Benghazi was sinds 2014 drie jaar lang het toneel van gewelddadigheden. Troepen loyaal aan Khalifa Haftar, de commandant van het nationaal leger van Libië (LNA), herstelden de rust vorig jaar goeddeels door jihadisten en andere militanten te verdrijven.

Er worden nog wel aanslagen gepleegd met meestal moskeeën als doelwit. In de afgelopen maanden vonden voornamelijk kleine bombardementen plaats. Die waren gericht op bondgenoten en aanhangers van het LNA.

De Verenigde Naties proberen al jaren te bemiddelen in Libië. De VN hoopt dat de verkiezingen die mogelijk eind dit jaar plaatsvinden het land kunnen stabiliseren. Het uitschrijven van verkiezingen geldt als een lastige opgave in een land dat nog altijd verdeeld is in militaire en politieke kampen. Daarnaast claimen meerdere partijen de macht.

Hafter is een mogelijke kandidaat bij de verkiezingen. De commandant staat bekend om het verzorgen van stabiliteit in Benghazi en daarbuiten. Nadat de Libische leider Muammar Kaddafi in 2011 werd afgezet, beloofde hij een einde te maken aan de anarchie die in het land heerst.