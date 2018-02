Politie Spanje rolt bende van 'Spaanse Pablo Escobar' op

Minstens 139 bankrekeningen zijn bevroren. Het wordt "een van de machtigste drugsorganisaties ter wereld" genoemd.

Vorig jaar was 616 kilo cocaïne van de bende gevonden in de buurt van Den Haag. Het is niet bekend of in Nederland ook mensen zijn opgepakt.

De organisatie gebruikte een scheepswerf in het noordwesten van Spanje als dekmantel om de drugs ongezien aan land te krijgen. De bende had ook allerlei bedrijfjes om het drugsgeld wit te wassen.

Spaanse Pablo Escobar

Het Spaanse onderzoek duurde twintig maanden. De bende stond onder leiding van een bekende drugsdealer, die "de Spaanse Pablo Escobar" wordt genoemd. Kort na zijn vrijlating uit de gevangenis dook hij op in de badplaats Marbella en ging hij weer om met zijn oude handlangers. Daarop begon justitie een onderzoek.

De man bleek contact te hebben gelegd met collega-criminelen uit Nederland, Turkije en Bulgarije. Ze namen maatregelen om te voorkomen dat agenten ze in de gaten zouden krijgen, bijvoorbeeld door versleutelde telefoons te gebruiken. Spanjaarden en Colombianen zorgden ervoor dat de drugs werden verspreid over Europa en dat de opbrengsten in Colombia terechtkwamen.