Oxfam ontsloeg medewerkers vanwege 'orgie' in Haïti

De hulporganisatie concludeerde al in 2011 in een vertrouwelijk rapport dat sprake was geweest van een ''cultuur van straffeloosheid'' onder sommige personeelsleden in Haïti, berichtte The Times.

Een anonieme bron verklaarde dat Oxfam-medewerkers prostituees hadden meegenomen naar hun pension.

Oxfam benadrukte in een reactie dat er geen bewijs is gevonden dat minderjarige meisjes betrokken waren. Tijdens het interne onderzoek kwamen echter wel andere vormen van "onacceptabel" gedrag aan het licht. Die houden volgens Oxfam onder meer verband met "pesterijen, intimidatie en seksueel wangedrag".

Zware aardbeving

De organisatie ontsloeg eerder vier medewerkers op basis van het onderzoek. Drie andere betrokken personeelsleden waren al opgestapt. Ook zouden maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen.

De misstanden deden zich voor in de nasleep van de zware aardbeving in Haïti, waarbij in 2010 zo'n 220.000 mensen het leven verloren.