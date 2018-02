Dodental aardbeving Taiwan stijgt na vondst Canadees echtpaar

Het echtpaar verbleef in een hotel dat was gevestigd in het gebouw in Hualien, dat door de aardbeving gevaarlijk was gaan hellen. Vijf Chinezen worden nog vermist. Zij verbleven ook in het hotel. Meer dan tweehonderd naschokken bemoeilijkten de afgelopen dagen de reddingswerkzaamheden.

De beving veroorzaakte deze week grote schade. Meerdere gebouwen bezweken en er verschenen scheuren in wegen. Meer dan tweehonderdzeventig mensen raakten gewond.

Stroom

De stroomvoorziening in Hualien zou inmiddels weer volledig zijn hersteld, maar zo'n 8.500 huishoudens zaten vrijdag nog zonder water.