Advocaat Abdeslam vraagt vrijspraak voor schietpartij Brussel

De beslissing om een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme aan te stellen was in het Frans opgesteld. De wet schrijft volgens Mary voor dat dat in dit geval in het Nederlands had moeten gebeuren. Het onderzoek zou daarom nietig zijn.

Om onduidelijke redenen had Abedeslam afgezegd voor de zitting van donderdag. Het Openbaar Ministerie eiste maandag op de eerste zittingsdag twintig jaar celstraf tegen hem en een medeverdachte. Abdeslam beriep zich op zijn zwijgrecht, maar zei wel de rechtbank niet te erkennen.

Het OM heeft het duo moordpoging en wapenbezit in een terroristische context ten laste gelegd. Volgens de advocaat was de schietpartij op 15 maart 2016 in de Brusselse gemeente Vorst geen daad van terrorisme. ''Wat gebeurd is, was niet gericht tegen de maatschappij of de Belgische staat en dus kan er geen sprake zijn van terrorisme.''

Bovendien, aldus de advocaat, hoorde niemand "Allahu Akbar" (God is groot) roepen in het appartement waar de schietpartij plaatsvond. "Het dossier bevat geen enkel element op grond waarvan Abdeslam veroordeeld kan worden voor een terroristisch misdrijf."

Hij benadrukte dat verdachten onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen. Dat principe geldt ''zelfs'' voor Abdeslam, aldus Mary. Hij riep de rechters op naar wetenschappelijke bewijzen te kijken en niet naar ''hypotheses in de media''.

Parijs

De in Brussel opgegroeide Fransman geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs , waarbij in november 2015 130 doden vielen. Wanneer hij daarvoor wordt berecht, is nog onbekend. Zijn advocaat omschreef hem als een stoïcijnse man die zijn lot in de handen van God legt.

De schietpartij waar Abdeslam nu voor terecht staat vond drie dagen voor hun arrestatie plaats in het Brusselse Vorst. Vier Belgische en twee Franse agenten wilden aan een huiszoeking beginnen, maar werden direct onder vuur genomen.

In de uren daarna volgden nog meer schotenwisselingen. Uiteindelijk wist een scherpschutter een van de terroristen in het huis dodelijk te raken. Abdeslam wist te ontkomen, maar werd drie dagen later alsnog aangehouden in de nabije gemeente Molenbeek.