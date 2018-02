Noord-Korea houdt bescheiden militaire parade

De parade ter gelegenheid van de verjaardag van het leger was een dag voor de opening van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, waar ook Noord-Koreanen naartoe zijn. Circa 13.000 militairen namen deel aan de parade die door circa 50.000 mensen werd aanschouwd.

Sommige waarnemers vermoeden dat dictator Kim Jong-un zo vlak voor de spelen niet te veel aandacht wil trekken met militairen, zeker niet nu de spanningen tussen het stalinistische Noord- en westerse Zuid-Korea dankzij het sportfestijn wat zijn afgenomen.

Aanvankelijk was er niets van de parade in de staatsmedia te zien, maar later op de dag toonde de televisie toch wat beelden. Zo was te zien dat onder anderen de dictator en zijn vrouw Ri Sol-ju aanwezig waren, berichtte persbureau Yonhap vanuit Seoul.

Het was volgens waarnemers naar Noord-Koreaanse maatstaven een erg bescheiden militaire optocht die circa anderhalf uur in beslag nam. De vorige parade was half april. Die was veel groter en duurde bijna drie uur. De parade werd toen zoals gebruikelijk helemaal live uitgezonden.

Zus

Behalve sporters en een onderminister stuurt Kim ook zijn zus Kim Yo-jong naar de Olympische Spelen in Pyeongchang en Gangneung. Zij komt naar verwachting vrijdag in een privévliegtuig aan.

De Zuid-Koreaanse regering heeft laten weten dat zij hoogstwaarschijnlijk ook met de president van Zuid-Korea zal lunchen. Zij is de eerste uit de familie of dynastie die sinds 1949 over Noord-Korea heerst, die het Zuid-Korea van na de Koreaanse oorlog (1950-1953) bezoekt.

In Gangneung is de uit 46 personen bestaande Noord-Koreaanse sportdelegatie donderdag officieel welkom geheten. Daarbij werden Zuid-Koreaanse volksdansen uitgevoerd en speelde ook een vrouwelijke muziekkapel uit Noord-Korea.